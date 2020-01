Parma batte il Lecce 2-0 e prosegue la corsa alla zona europea

Primo tempo con poche emozioni con entrambe le squadre che sbagliano spesso la decisione nell’ultimo passaggio. Il Lecce aggredisce il Parma nei primi 10 minuti poi lascia il pallino del gioco nelle mani dei padroni di casa che al 14' sfiorano il gol con un colpo di testa di Kucka di poco a lato. Quella dell’ex Milan è l’unica chiara occasione nei primi 45 dove i crociati creano tanto ma più volte vanificano le azioni pericolose per fuorigioco. Nella ripresa è ancora il Parma a rendersi pericoloso con il primo vero strappo di Kulusevski che salta due avversari, punta Gabriel e poi la accomoda per Kucka che calcia debolmente in porta col mancino trovando la risposta del portiere avversario. Poi al 57' arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa con il calcio d’angolo battuto da Hernani che a centro area trova Iacoponi: colpo di testa puntuale e preciso che termina in rete per l’1-0. Il Lecce non si abbatte e si rituffa all’attacco ma al 71' subisce il raddoppio dei gialloblù, frutto del solito inserimento a fari spenti di Kucka: colpo di testa, traversa e sulla respinta Cornelius (subentrato a Inglese) la ribadisce in rete per il 2-0.

Prima del triplice fischio c'è una timida reazione dei pugliesi con Lapadula che scheggia la parte alta della traversa e sfoga tutta la sua rabbia. Ma a far festa è il Parma e il pubblico presente sugli spalti: i gialloblù vincono e convincono, il sogno Europa è alla portata e sul calendario mancano altre 19 partite

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 6.5, Iacoponi 7, Bruno Alves 6, Gagliolo 6.5; Grassi 6 (31' st Scozzarella 6), Hernani 6 (38' st Gervinho sv), Kucka 6.5; Kurtic 6.5, Inglese 6 (25' st Cornelius 6.5), Kulusevski 6. In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Brugman, Laurini, Siligardi, Sprocati, Pezzella. Allenatore: D’Aversa 6.5.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6; Donati 5.5, Lucioni 6, Rossettini 6, Dell’Orco 5.5; Petriccione 6.5, Tachtsidis 5, Deiola 5.5 (42' st Rispoli sv); Mancosu 5 (18' st Lapadula 6); Babacar 5 (33' st Vera 5.5), Falco 6. In panchina: Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Meccariello, Dubickas, Gallo, Maselli, Laraspata. Allenatore: Liverani 5.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.

RETI: 12' st Iacoponi, 27' st Cornelius. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Hernani, Inglese, Bruno Alves, Darmian, Petriccione e Liverani.

Angoli: 6-5. Recupero: 0', 3'.