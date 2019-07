Lecce in serie A: presentato progetto per restyling stadio Via del Mare

Ripristino dei seggiolini, in colore giallo e rosso, nelle due curve e nella tribuna est, riqualificazione della pista di atletica, che sarà ricoperta da un tappeto sintetico azzurro, i cancelli che separano le tribune dal terreno di gioco saranno nuovi pannelli trasparenti, una particolare attenzione al settore riservato ai disabili, un nuovo impianto di illuminazione, totale ristrutturazione delle panchine, interventi su strutture essenziali come gli impianti sanitari. Un costo degli interventi che si aggira tra i 3,5 ed i 4 milioni di euro totalmente a carico dell’U.S. Lecce.

È questo il progetto di restyling, presentato questa mattina dal presidente del sodalizio giallorosso Saverio Sticchi Damiani, per rendere il Via del Mare uno stadio più moderno, accogliente e funzionale per il prossimo campionato di Serie A. "Era necessario correre, i tempi erano ristretti - ha dichiarato Sticchi Damiani, ed era necessario trovare una soluzione rapida. Chiederemo al Comune di allungare la convezione, mi auguro per altri dieci anni e proporremo di farci carico in toto della manutenzione straordinaria dello stadio stesso, poiché questa risulta essere una voce troppo gravosa per le casse comunali». E' stato inoltre siglato un accordo con Vivaticket, presente il direttore finanziario Francesco Sponziello, nuovo partner privato per la gestione dello stadio, che si occuperà dell’organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli.