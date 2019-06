Lecce calcio, parte la stagione 2019/2020: presentate campagne abbonamenti e maglie

LECCE - Parte ufficialmente la stagione 2019/2020 dell’US Lecce. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la campagna abbonamenti per la prossima stagione calcistica, che vedrà il Lecce ai nastri di partenza del campionato di serie A.

La vendita degli abbonamenti partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera (usufruiranno della scontistica maggiore). Dal 24 giugno, invece, si potranno rinnovare gli abbonati dell’ultimo campionato. A partire dal 10 luglio partirà la vendita libera. Nelle varie formule di abbonamento la società ha inteso premiare chi c'è sempre stato, con una speciale tariffa per chi è stato abbonato dalla Lega Pro e per chi si è abbonato nello scorso campionato di B. Massima attenzione alle famiglie, biglietti gratis sino a 5 anni, un settore per i giovani tifosi. Agevolazioni per under 14, un riguardo alle donne e alle famiglie. Con le cosiddette «grandi» (Milan, Inter, Juventus e Napoli) i prezzi del biglietto al botteghino subiranno un considerevole aumento, per tutelare maggiorate gli abbonati. A chi sottoscriverà l’abbonamento sarà donata una maglia speciale, celebrativa della promozione in serie A.

La conferenza sugli abbonamenti è stata anche l’occasione per presentare le nuove maglie da gioco, che rappresenteranno il sole, il mare e il vento, elementi peculiari del territorio salentino. Rigorosamente giallorossa la prima maglia a righe strette, con dei richiami di raggi del sole sul retro. Bianca la seconda e blu la terza che richiamano, rispettivamente, il vento ed il mare.