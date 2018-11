Il Lecce in 9 cade a Pescara: all'Adriatico dopo 98 minuti finisce 4-2

Non è bastato il momentaneo pareggio fino all'86' per consentire al Lecce di non cadere contro il Pescara: il match, valido per la sesta giornata di serie B, è finito 4-2 per gli abruzzesi. Marcatori: Mancuso al 3', Gravillon al 22', doppietta di Del Sole all'89' e al 96' per il Pescara, Palombi al 45'+2' e Tabanelli al 67' per i giallorossi. Il Lecce sabato 10 novembre, alle 18, giocherà nuovamente in trasferta, contro il Cosenza, mentre il 25 sarà al Via del Mare, alle 21, contro la Cremonese.