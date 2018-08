BENEVENTO - Fuochi d’artificio al Vigorito. Uno spettacolare 3-3 tra Benevento e Lecce chiude la prima giornata della serie B. Dopo un buon avvio dei padroni di casa è il Lecce a fare la partita. Alla mezz'ora la squadra di Liverani riesce a sbloccare la contesa. Dal limite Mancosu si inventa un sinistro a giro che lascia di stucco Puggioni e manda in visibilio i 700 tifosi giunti dal Salento. Nella ripresa il Benevento non riesce a rientrare in partita e il Lecce ne approfitta dominando la scena.

Al 12' buco della difesa giallorossa ne approfitta Calderoni che serve al centro l’ex Falco che da buona posizione gonfia la rete. I salentini sono galvanizzati e dopo pochi minuti calano il tris con un tiro cross di Fiamozzi che sorprende Puggioni. Il Benevento reagisce e al 25' trova la rete con un preciso colpo di testa di Volta. La squadra di Bucchi sembra trasformata. Dopo dieci minuti cross di Di Chiara per Ricci che inquadra lo specchio della porta. Non è finita. Minuto 42' Asencio viene atterrato in area da Meccariello. Dal dischetto Coda sigla il definitivo 3-3.

TABELLINO:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni 4.5; Maggio 5.5, Volta 6.5, Costa 6, Di Chiara 6; Tello 5 (25' st Buonaiuto 6), Viola 6, Nocerino 6; Insigne 5 (16' st Ricci 7), Coda 6.5, Improta 5.5 (25' st Asencio 6). In panchina. Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Tuia, Gyamfi, Bandinelli. Allenatre: Bucchi.6

LECCE (4-3-1-2): Vigorito 7; Fiamozzi 7, Meccariello 5, Lucioni 6, Calderoni 7.5; Petriccione 6.5, Scavone 5.5, Arrigoni 6 (37' st Tabanelli sv) Mancosu 6.5; Falco 6.5 (25' st La Mantia 5), Pettinari 6 (29' st Cosenza sv). In panchina: Bleve, Chirico, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, Tabanelli, Venuti, Armellino. Allenatore: Liverani.6

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6

RETI: 30' pt Mancosu, 12' st Falco, 15' st Fiammozzi, 25' st Volta, 35' st Ricci, 42' st Coda (Rig)

Note: terreno in buone condizioni.

Spettatori circa 12000.

Ammoniti: Di Chiara, Fiammozzi, Vigorito, La Mantia. Angoli: 5-4. Recupero: 0'; 5'