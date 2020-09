Calcio, il Foggia in festa, sale in serie C dopo retrocessione Bitonto e Picerno

Il Foggia sale ufficialmente in serie C dopo diversi giorni di attesa. il club festeggia la promozione d’ufficio nel ritiro di Trevi nel Lazio (Frosinone), dove la squadra pugliese sta svolgendo la preparazione estiva. La Corte d’appello federale della Figc ha respinto i ricorsi presentati da Picerno e Bitonto, rispettivamente retrocesso in Serie D e penalizzato di 5 punti nel campionato 2019/20, dal tribunale Federale Nazionale in merito all’inchiesta per la presunta combine.

«E' una gioia immensa - commenta il dt, Ninni Corda -, abbiamo meritato il primo posto perché abbiamo disputato una grande stagione. Dobbiamo essere tutti felici. Ringrazio la società per tutto quello che ha fatto e tutti i giocatori. Dedichiamo questo successo - aggiunge - non solo ai nostri straordinari tifosi, ma all’intera città di Foggia. Il verdetto federale conferma che abbiamo una classe dirigente sportiva di primissimo livello, che non si lascia influenzare da nulla».

Il Foggia ora si dovrà rinforzare ancora per recitare un ruolo di primo piano anche in Lega Pro. «Ora godiamoci per qualche ora questo importante traguardo - conclude Corda -, poi con il mister e la società decideremo gli ultimi colpi di mercato per costruire una squadra competitiva anche in serie C»