Il Foggia alza ancora la voce: «Vogliamo giocare subito»

FOGGIA - In campo subito. È la richiesta del Foggia Calcio dopo il pronunciamento favorevole del Tar del Lazio, che ha accolto la domanda cautelare del club rossonero in merito al ricorso contro l’annullamento dei playout di B ed ha fissato al prossimo 11 giugno la camera di consiglio per la trattazione collegiale del reclamo. Decisione che ha indotto la Lega di B a fare, almeno per il momento, marcia indietro, sospendendo fino all’11 giugno la delibera del 13 maggio scorso con cui sono stati soppressi gli spareggi-salvezza, provvedimento che di fatto ha salvato Venezia e Salernitana e lasciato in C le tre retrocesse sul campo (Foggia, Padova e Carpi) con l’aggiunta del Palermo, declassato all’ultimo posto dal Tribunale federale nazionale per illeciti amministrativi.

Il club rossonero ha scritto alla Lega B e alla Figc, inoltrando istanza di immediata fissazione dei playout.

«Il Foggia Calcio - rende noto attraverso un comunicato il sodalizio dauno - preso atto del provvedimento del Tar del Lazio, emesso il 23 maggio scorso, che accoglie la richiesta di sospensiva della delibera adottata dal direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 13 maggio, ha provveduto a notificare al presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, e per conoscenza al presidente della Figc, Gabriele Gravina, istanza di fissazione immediata dei playout di Serie B».

Spareggi in cui Foggia e Salernitana dovrebbero contendersi la permanenza nel torneo cadetto, in virtù della classifica che al momento vede i rossoneri al quart’ultimo posto, in attesa che mercoledì prossimo (udienza alle 16:30) la Corte federale d’appello si pronunci in secondo grado sul caso Palermo.

«Riteniamo imprescindibile e legittimo - continua la società dei patron Franco e Fedele Sannella - che i preposti organi competenti, nel regolare e doveroso adempimento delle loro funzioni, diano immediata esecuzione al provvedimento giudiziale accogliendo l’istanza del Foggia Calcio, al fine di evitare gravi ed irreparabili danni, non solo alla nostra società, ma anche a tutto il sistema calcio ed in particolare alla Lega Nazionale di Serie B».

Foggia Calcio che continua ad allenarsi, è determinato a far valere le sue ragioni in tutte le sedi e orientato a procedere con la messa in mora se non otterrà risposta a questa istanza.

la denuncia del comuneIntanto stamane il sindaco, Franco Landella, presenterà in Procura una querela contro la Lega di serie B per abuso d’ufficio per l’esclusione dei rossoneri dai playout, arrecando un danno alla città di Foggia e a tutti gli sportivi rossoneri. «È una battaglia di civiltà giuridica quella che promuoviamo - ha detto ieri l’avvocato Miche Curtotti, legale del Comune - danneggiando il Foggia si danneggia l’intera città. Abbiamo rilevato evidenti profili di illegittimità».