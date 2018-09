Il Bari favorito dai bookmaker per la promozione in Lega Pro: salto quotato 1,65

BARI - Il Bari guidato da Aurelio e Luigi De Laurentiis, corazzata del girone I di serie D, è considerato favorito per la promozione in Lega Pro dal bookmaker BetFlag: il salto verso la categoria superiore è quotato 1,65. Solo due sono le squadre in grado di contrastare, secondo gli scommettitori, la prevedibile supremazia del club biancorosso: il Messina e la Turris entrambe proposte a 4,50. Meno chance, infine, le altre avversarie dei pugliesi: Troina quotata a 8,00, Marsala a 8,50, Gela a 12,00, Città di Messina a 15,00, Igea Virtus a 18,00, Acireale a 25,00, Castrovillari a 30,00, Roccella e Rotonda a 40,00.