GROTTAGLIE - Perseguita la ex moglie dopo la separazione e finisce agli arresti per atti persecutori. È ai domiciliari un 63enne di Grottaglie accusato di aver reso un inferno la vita della donna dalla quale si era separato.

Non aveva mai accettato la fine della loro relazione, e quel rifiuto si sarebbe trasformato in violenza. La donna ha denunciato alla polizia che l'avrebbe seguita e importunata anche sul luogo di lavoro, alla presenza dei clienti. In altre occasioni si sarebbe appostato davanti la sua abitazione oppure avrebbe

tentato di bloccarla per strada mentre era alla guida della propria autovettura.

Trasmessa la denuncia, all'ennesimo episodio il 63enne è stato arrestato in flagranza per atti persecutori ed è stato posto agli arresti domiciliari.