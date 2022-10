Radio web, uno speaker del Brindisino racconta la sua esperienza al Womex di Lisbona

Anche quest’anno la Puglia è stata tra le protagoniste del Womex, la più importante fiera musicale internazionale che riunisce oltre 20mila delegati provenienti da tutto il mondo, per una importante azione di promozione del sistema musicale regionale. Puglia Sounds ha partecipato, infatti, alla fiera, in programma dal 19 al 23 ottobre a Lisbona in Portogallo, con uno stand istituzionale che ha ospitato, oltre allo staff del programma della Regione Puglia, 22 delegati tra artisti e operatori impegnati nella promozione internazionale di progetti che diffondono la cultura musicale pugliese.

«Luoghi Comuni» è l’iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti, Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione, che finanzia progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili pugliesi da realizzare in spazi pubblici sottoutilizzati. Ad oggi sono circa un centinaio gli spazi messi a bando affidati allo stesso numero di Organizzazioni del Terzo Settore in tutto il territorio pugliese.

«Tante sono le peculiarità di queste realtà nate grazie ai soggetti beneficiari e gestori: si differenziano per tema, utenza e territorio - spiega Laura Migliaccio, referente Comunicazione Luoghi Comuni per Arti Puglia - Per questo motivo, ogni singola identità necessita di un accompagnamento a sé, come quello che abbiamo svolto in sinergia con Puglia Sound: una tre giorni dedicata alle web radio nate tra le mura dei Luoghi Comuni che ha visto iNext, da San Pietro Vernotico (BR), e Radio Bachi per Casa Bachi, da Polignano a Mare (BA), impegnati nell’espansione del proprio network al Womex 2022, la fiera musicale più importante del mondo. Occasioni come questa, la partecipazione a fiere di settore ed eventi specifici grazie alla collaborazione tra enti pubblici regionali, fanno parte di un vero e proprio format di apprendimento in situazione chiamato LC-connette: la connessione tra vari attori, con la facilitazione dello staff di Arti Puglia, che porta a follow-up difficilmente raggiungibili senza iniziative di questo genere. Ne vedremo e sentiremo delle belle sui canali ufficiali delle web radio coinvolte e continueremo a cercare occasioni di scambio e formazione come questa anche in altri settori più diffusi tra gli spazi del circuito Luoghi Comuni».

A curare i collegamenti da Lisbona ci ha pensato lo speaker Bartolo Longo, decisamente entusiasta dell’opportunità di averlo potuto fare e convinto del ruolo importante di una web radio: «Essa rappresenta sicuramente il futuro in questo settore, poiché è possibile ascoltarla in qualsiasi parte del mondo grazie ad una qualsiasi connessione internet. Noi, di Radio I-Next, nella nostra programmazione diamo spazio agli artisti emergenti di tutto il mondo, ma ovviamente soprattutto di quelli del nostro territorio. Abbiamo anche un blog sul nostro sito web ma diamo anche tanto spazio alla formazione, come un Info Giovani a San Pietro Vernotico, sportelli di Euro progettazione, organizziamo eventi che diffondiamo attraverso la web radio. Womex è stata un’esperienza particolare, unica nel suo genere: avere la possibilità di vedere tanti stand, tanti volti, tante culture mi ha sicuramente arricchito, ho preso consapevolezza di cosa significhi far parte dell’industria musicale in cui i media hanno un ruolo fondamentale; ho avuto momenti di confronto molto stimolanti e tutto questo grazie alla misura Luoghi Comuni; abbiamo intervistato artisti, etichette, direttori artistici di festival, rappresentanti di uffici stampa, mettendo in connessione i diversi operatori. In questi giorni stiamo proseguendo in questo lavoro, continuando a conoscere i progetti musicali, come quello dei Kalascima, un progetto di musica tradizionale pugliese presentato anche a Lisbona con un bellissimo concerto».