CEGLIE MESSAPICA (Brindisi) - Ubriachi al volante, scattano denunce e ritiro della patente. I carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno segnalato un giovane di 26 anche fermato a bordo della propria auto e sottoposto ad accertamenti con l’etilometro è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,51 G/L. La patente di guida è stata ritirata. Analoga situazione per un 22enne di Villa Castelli. Era al volante in evidente stato di ebbrezza e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.

Segnalati alla Prefettura di Brindisi una 28enne di Carovigno, un 23enne di Brindisi, un 26enne di San Vito dei Normanni, e un 22enne di Carovigno, trovati in possesso di spinelli e cocaina ma in piccole quantità compatibili per l'uso personale.