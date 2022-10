Brindisi, arrestato in flagranza con 7.5 chili di marijuana

BRINDISI - Gli investigatori della Squadra Mobile brindisina hanno proceduto ad un arresto in flagranza di reato, al termine di prolungato servizio di osservazione, per un 49enne trovato in possesso di sette chili e mezzo di marijuana.

E' accaduto ieri, 30 settembre, nell’ambito di una mirata attività d’indagine da parte della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. A.P., queste le iniziali dell'arrestato, classe '73, è stato sorpreso all’interno della sua abitazione in rione Paradiso in possesso di numerose dosi di stupefacente pronto per essere ceduto.

In attesa della convalida dell’arresto, l’uomo è stato associato presso la Casa circondariale di Brindisi a disposizione della locale Procura della Repubblica.