Maltempo: rinviata di una settimana la «Pasquetta brindisina»

BRINDISI - Rinviata di una settimana causa avverse condizioni del tempo «La Pasquetta brindisina». La manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi e organizzata dal maestro Carmine Iaia, muterà in una tre giorni che vedranno impegnato il Parco «19 maggio 2012», noto come Parco Cillarese, i prossimi 23, 24 e 25 aprile, con orario continuato dalle 9 alle 19 e ingresso gratuito.

La carovana del divertimento potrà quindi contare su una forbice di tempo più ampia per fornire, come previsto, l’opportunità di conoscere e vivere esperienze sportive con le attività delle società brindisine di Uniti per lo Sport, giocare con l’animazione e le attrazioni per bambini e ragazzi e magari godersi un pic-nic all’aria aperta con gli stand del food, rilassandosi con della buona musica.

«Abbiamo sperato in condizioni meteo più favorevoli allo svolgimento dell’evento - spiega il maestro Iaia - ma purtroppo la situazione climatica ci ha costretto a rinviare l’iniziativa anche per valorizzare al meglio il grande sforzo ed il lavoro che si è fatto per mettere in moto la macchina organizzativa. Qualche giorno di pazienza e tutti coloro che vorranno raggiungerci in questo splendido polmone verde della città, potranno godere di attrazioni e servizi che metteremo a loro disposizione».