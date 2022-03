Violenza in famiglia ed estorsione, arrestato 33enne di Mesagne

Un arresto e due denunce in stato di libertà, ieri sera, da parte della Compagnia Carabinieri di Martina Franca. I militari, proprio nel centro abitato della Valle d'Itria, hanno implementato l’attività di controllo del territorio con dei servizi finalizzati al contrasto sia del fenomeno legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sia di quei fenomeni di assembramento e violazione delle misure urgenti di contenimento dell’emergenza da Coronavirus.

Durante le fasi del servizio, è stato tratto in arresto un 33enne di Mesagne ma domiciliato a Martina Franca, in esecuzione di una ordinanza di custodia per l’espiazione di una pena detentiva residua di mesi 6 emessa dal Tribunale di Taranto per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il medesimo dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare. E’ stato invece denunciato in stato di libertà un 23enne del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cane antidroga «Wally» con il suo eccezionale fiuto ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 17 grammi circa di Marijuana e grammi 4 circa di Hashish.