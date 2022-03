Viveri per il popolo ucraino in partenza da Ostuni

OSTUNI (BRINDISI) - L’associazione «Il ricordo di un sorriso» ha realizzato a Ostuni nelle ultime settimane una raccolta viveri per la popolazione Ucraina, in collaborazione con «Brindisi for Ucraina».

Il sodalizio, nato in ricordo di Giacomo Melpignano, vittima della strada, ha raccolto centinaia di provviste per il popolo in guerra.

Dopo lo smistamento i prodotti arriveranno a Leopoli e poi saranno condotti nei territori del conflitto.