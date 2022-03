Mesagne, a fuoco due auto nel piazzale di una scuola: indagini

Alle 00.10 di questa notte due squadre dei Vigili del Fuoco di Brindisi sono intervenute in via Mameli a Mesagne (Br) per l'incendio di un albero e di due auto parcheggiate all'interno del piazzale di un istituto scolastico. I due mezzi interessati, una Fiat Punto, da cui è partito il rogo, e un Doblò di proprietà della Asl, erano completamente avvolti dalle fiamme. Indagini in corso per capire la natura dell'incendio.