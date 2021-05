Basket Brindisi a Trento solo per vincere

Brindisi - Si gioca oggi a Trento la sfida Dolomiti Energia Trentino ed Happy Casa Brindisi. Si tratta del recupero del 29esimo turno di Serie A1 2020/2021. La squadra di coach Vitucci è reduce dalla sconfitta contro Sassari e tenta di certificare il secondo posto in classifica allontanando la Virtus Bologna. I trentini di coach Molin devono vincere per provare ad accedere ai playoff.

Con la vittoria Brindisi si garantirebbe la seconda posizione in classifica, indipendentemente dal risultato della gara contro Varese. La Happy Casa deve vincere entrambe le gare che rimangono per sperare ancora nella prima posizione in classifica raggiungibile solo con la sconfitta di Milano nell’ultima giornata.

Appuntamento alle 20.30.