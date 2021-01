Lanciano pietra da cavalcavia a Brindisi: agente fuori servizio ferma due minori

BRINDISI - Lanciano una grossa pietra dal cavalcavia De Gasperi, mandando in frantumi il parabrezza di un’auto. Ma proprio in quel momento un poliziotto fuori servizio della questura di Brindisi passava di lì e li ha beccati in flagrante. Due minorenni sono stati denunciati per una grave “bravata” che avrebbe potuto avere serie conseguenze. L’episodio si è verificato ieri sera alle porte del centro di Brindisi.

L’agente libero da servizio, diretto verso corso Roma, stava percorrendo il cavalcavia alla guida della sua auto quando ha notato due giovani sporgersi dal parapetto di sicurezza e guardare in basso. Insospettito dall’insolita scena, l’automobilista ha rallentato, in modo da osservare attentamente le loro azioni ed il loro abbigliamento. All’improvviso uno di loro, chinatosi verso il marciapiede, ha afferrato una vistosa pietra, si è sporto dal parapetto e l’ha lanciata verso la strada sottostante, via Bastioni Carlo V. L’altro ragazzo, ridendo, si è complimentato con l’amico. Poi i due si sono allontanati, senza però fare i conti con l’operatori di polizia. Questi ha raggiunto i ragazzi e qualificandosi ha intimato loro di fermarsi. Per tutta risposta i minorenni hanno tentato la fuga prendendo direzioni diverse. Il poliziotto si è messo all’inseguimento di uno dei due, bloccandolo. In quei frangenti interveniva in ausilio un equipaggio della Sezione Volanti, che ha preso in consegna il ragazzo.