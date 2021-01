S.Pietro Vernotico, ferito da un colpo di fucile mentre andava al pranzo di Natale: un arresto

Questa mattina a San Pietro Vernotico (Br), i Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno arrestato Franco Perrone, detto “Francu lu sbirru”, 70enne del luogo, ritenuto responsabile di tentato omicidio di Lorenzo Scalinci, l'uomo che il 25 dicembre scorso fu ferito da un colpo di fucile mentre andava a pranzo dai parenti per Natale. La vittima era alla guida di una Smart Forfour di proprietà della moglie, che gli sedeva accanto con il figlio di 6 anni in braccio ed altri tre figli minori nei sedili posteriori.

L’aggressore, alla guida di una Opel Meriva, si affiancava con il muso della propria auto a quello del veicolo della vittima, ed esplodeva un colpo di fucile, attingendolo al braccio sinistro e al fianco sinistro. Subito dopo aver sparato, l’aggressore si è dileguato e Scalinci è riuscito a raggiungere l'ospedale, con ferite fortunatamente non gravi.

Perrone è pluripregiudicato e ha compiuto l’agguato senza alcuna remora, con spregiudicatezza, in pieno giorno ed in zona abitata, tanto da ritenere la premeditazione del delitto. Per quanto riguarda il movente, gli inquirenti affermano che l’episodio non è avvenuto a seguito di un litigio.