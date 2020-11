Brindisi, in 11 festeggiano un compleanno con fuochi d'artificio e senza mascherina: multe

A Brindisi intorno a mezzanotte, in un casolare in Piazza Carrà, la polizia ha sorpreso 11 ragazzi, di cui 3 minori e 3 ragazze, tutti senza mascherina, intenti a festeggiare un compleanno con l’esplosione di grossi petardi e fuochi d’artificio. Da diversi giorni i residenti in quella zona avevano lamentato l’improvvisa esplosione provocata da grossi petardi o bombe carta e l'avevano segnalato alla polizia. Gli 11 saranno sanzionati per le violazioni dell’obbligo di utilizzare la mascherina e del divieto di circolare dopo le 22, nonché verranno denunciati per il reato di accensione ed esplosioni in luogo pubblico.