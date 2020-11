Covid nel Brindisino: madre e figlio senza mascherina nel supermercato: denunciati

BRINDISI - Per aver insultato e offeso i carabinieri che li stavano multando per l’ennesima violazione delle norme anti-Covid, mentre erano senza mascherina in un supermercato, madre e figlio di Erchie, 49 e 30 anni, sono stati denunciati. L’accusa è di oltraggio a pubblico ufficiale. I due, infatti, avrebbero proferito frasi oltraggiose "offendendo l’onore e il prestigio dell’istituzione, nonché dei militari operanti».

«Voglio esprimere la mia più sincera solidarietà ai carabinieri della stazione di Erchie, che sono stati insultati solamente perché stavano svolgendo il proprio lavoro, ancora più delicato in un periodo difficile come questo», commenta la deputata brindisina dei Cinquestelle Anna Macina. «Per contrastare l’epidemia - conclude - c'è bisogno della massima collaborazione da parte di tutti. Anche il semplice gesto di indossare la mascherina è un piccolo grande atto di responsabilità civica, oltre che di rispetto nei confronti degli altri».