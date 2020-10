Brindisi, bimbo positivo al Covid: chiusa scuola dell'infanzia

La scuola del quartiere La Rosa, in via dei Salici, che fa parte del Comprensivo Centro 1, resterà chiusa fino a quando non si conosceranno gli esiti dei tamponi effettuati a tutti gli alunni, i docenti ed al personale scolastico. Un bimbo che frequenta la scuola Infanzia, infatti, è risultato positivo al Covid 19 e, in considerazione del fatto che l’intero plesso è frequentato (tra Infanzia e Primaria) da circa 30 alunni, dovrà restare chiuso fino all’espletamento di tutti i tamponi.

Lo rende noto il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi che precisa, inoltre che la Asl «ha disposto quarantena e tamponi per tutti, docenti e ragazzi, che verranno effettuati lunedì. Attendiamo l’esito prima di valutare la riapertura della scuola. Continuiamo a seguire con l’Asl e la Dirigente della scuola ciò che sta avvenendo».