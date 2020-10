Finti Rolex e migliaia di capi contraffatti: maxisequestro in Porto Brindisi

Migliaia di prodotti contraffatti sono stati sequestrati al porto di Brindisi in una operazione congiunta tra funzionari dell’Agenzia delle Dogane e militari della Guardia di Finanza. Sono stati denunciati i conducenti dei mezzi e i rappresentanti legali delle società speditrici e destinatarie della merce sequestrata.

In un caso, si è tratto di un involucro di plastica contenente 6 finti Rolex, provvisti di certificati di garanzia, anche questi non originali, come confermato dai periti della griffe. Un altro sequestro ha interessato un carico di 1.350 completi di indumenti da lavoro, sbarcato con un Tir proveniente dall’Albania. I capi riportavano la scritta Made in Italy sulle etichette, sebbene la documentazione a corredo dell’importazione riportasse l’origine albanese.

Su due Tir di immatricolazione bulgara provenienti dalla Grecia sono inoltre stati trovati accessori con marchio contraffatto: in uno circa 10.000 sciarpe e 23.000 guanti griffati Valentino, nell’altro oltre 10.000 paia di scarpe con modello registrato come marchio Converse, ma i periti contattati dall’autorità doganale ne hanno confermato la contraffazione.