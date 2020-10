Francavilla F.na, maltratta la moglie e la manda in ospedale: arrestato

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br), dopo la querela presentata da una 60enne del luogo, hanno arrestato il marito 59enne, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, in seguito a un intervento eseguito nella tarda serata di ieri, la donna ha raccontato che le violenze andavano avanti dal 2014. La donna, trasportata al pronto soccorso del locale ospedale, è stata riscontrata affetta da “trauma cranico facciale, trauma detrattivo/distorsivo polso e mano destra, trauma contusivo lombosacrale toracico posteriore e della spalla sinistra e destra”, ed è attualmente ricoverata. L'uomo si trova in carcere.