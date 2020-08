Brindisi, 38enne annega in mare: tragedia all'ex lido Poste

BRINDISI - Un uomo di 38 anni originario dell'Iraq è morto annegato vicino la spiaggia libera dell'ex Lido Poste a Brindisi. È accaduto intorno alle ore 13.40. Il malcapitato è finito in balia di una risacca che lo ha trascinato al largo. Accortosi del bagnante in difficoltà, il bagnino dello stabilimento balneare attiguo alla spiaggia libera si è subito tuffato in mare, recuperando il 38enne. Questi era ancora in vita quando è stato riportato sulla battigia. Ma dopo un'ora in cui il bagnino e il 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, alla fine non c'è stato nulla da fare. Ne hanno accertato il decesso alle 14.40. Il dramma si è consumato davanti agli occhi di decine di famiglie. Da quanto appreso la vittima si trovava in compagnia di un amico. Sul posto si sono recati anche gli uomini della squadra nautica della Polizia di Stato, con una moto d'acqua.