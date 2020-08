Tragedia nel Brindisino, scontro tra due auto: perde la vita un bimbo di 16 mesi

BRINDISI - Un bambino di sedici mesi è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Erchie e Oria nel Brindisino. Il bimbo si trovava con la madre e la sorellina, rimaste ferite in modo non grave, in un’auto che si è scontrata con un’altra vettura, per cause in corso di accertamento. La famiglia del bimbo è di Torre Santa Susanna, sempre nella provincia di Brindisi. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e Carabinieri.