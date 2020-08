Maltempo, Brindisino ko: danni e disagi ovunque

Proprio mentre la Regione Puglia diffondeva una nota per dire che «un minimo, isolatosi da una saccatura di origine nord-atlantica e posizionato sull’Italia centrale, è causa di spiccata instabilità atmosferica su gran parte delle regioni centro-meridionali» e che fino a venerdì «sono previste precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un sensibile calo termico», su tutto il Brindisino si sono registrati forti rovesci temporaleschi. Pioggia e raffiche intense di vento hanno provocato diversi disagi e danni; strade allagate e mancanza di erogazione di energia per qualche ora. «A seguito del temporale, la Polizia locale sta monitorando il territorio - dice una nota del Comune di Brindisi - : - è chiusa momentaneamente al traffico strada Pittachi per ragioni di sicurezza; è stato disposto, a seguito del cedimento del manto stradale, il senso unico alternato in via provinciale per San Vito all’altezza dell’incrocio con via Del Lavoro». Vento forte e pioggia intensa hanno sferzato anche il litorale. La foto che pubblichiamo da Campo di mare è più eloquente di ogni discorso e di ogni descrizione.