S. Vito dei Normanni: il sindaco si dimette e si candida alle Regionali

SAN VITO DEI NORMANNI - La notizia delle possibili dimissioni del sindaco Domenico Conte, in vista di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali, circolava da tempo ma la conferma ufficiale è giunta ieri sera, intorno alle 19, per bocca del diretto interessato, al termine della seduta del Consiglio Comunale che era stato convocato per discutere delle modifiche ad alcuni regolamenti e dello slittamento del termine per il pagamento dell’Imu.

Prima della chiusura della seduta, il sindaco ha chiesto la parola: «Per rispetto che nutro nei confronti dell’intero Consiglio Comunale, mi sento obbligato ad anticiparvi ufficialmente ciò che farò domattina (oggi per chi legge - ndr): rassegnerò le dimissioni perché mi candiderò al Consiglio regionale». Nel corso del breve intervento, Conte ha parlato dei tanti ricordi legati a questa esperienza da sindaco vissuta: «Ho trascorso con voi cinque anni: tanti momenti, alcuni belli, alcuni difficili. Uno su tutti, tra questi ultimi, quello legato a quella serata vissuta proprio qui, in questa aula, quando ci raggiunse la triste notizia dell’incidente stradale in cui aveva perso la vita il nostro amico Lorenzo Caiolo. Un momento che mi ha segnato; ho ancora fotografata nella mente l’immagine dei vostri volti, i volti di persone che si sono spese in questo Consiglio per rendere un servizio alla comunità, sicuramente con diverse vedute ma con lo stesso spirito di servizio».

Le dimissioni che il sindaco presenterà questa mattina, come prevede espressamente la legge, diverrano efficaci e irrevocabili tra venti giorni quando ci sarà lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.