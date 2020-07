Latiano, agguato sotto casa a sorvegliato speciale: feriti lui e la moglie

Sorvegliato speciale vittima di un agguato: un ignoto pistolero gli ha esploso contro una decina di colpi di pistola ferendolo alla coscia. Fabrizio Zurlo, 45 anni, originario di Mesagne, residente a Latiano, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

L’agguato è stato messo a segno l’altra sera, poco dopo le 22. Zurlo e la moglie (38 anni) erano in casa, in via Antonio Rubino, quando qualcuno, arrivato in auto, ha attirato il sorvegliato speciale sul balcone. Appena Zurlo si è affacciato, sono partiti i colpi che lo hanno ferito e che lo avrebbero anche potuto ammazzare. La donna è rimasta ferita di striscio.