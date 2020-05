Oria, una lezione di giornalismo in video-conferenza

ORIA - Didascalia, sommario, occhiello, titolo, poi le cinque domande “chi, come, dove, quando e perchè” e la notizia è pronta per essere confezionata e diventare un articolo da pubblicare. Anche con queste informazioni, gli alunni delle classi quinte del 1° Comprensivo De Amicis Milizia hanno argomentato sull’entusiasmante mondo della carta stampata.

In videoconferenza, il giornalista Vincenzo Sparviero (capo della redazione di Brindisi de “La Gazzetta del Mezzogiorno”) ha risposto alle numerose domande dei ragazzi. È stata una lezione live, a distanza caratterizzata dallo slogan «Un giornalista tra noi!».

“Alle innumerevoli domande dei nostri alunni, il dottor Sparviero ha risposto in modo diretto e coinvolgente, appassionando tutti i partecipanti alla sua tanto amata professione”, sono state le parole della dirigente scolastica Maria Luisa Russo, che ha ringraziato il giornalista “per la disponibilità e la professionalità dimostrate”. Il dott. Sparviero ha reso a misura di bambino un argomento talvolta complesso. Il caporedattore, rispondendo ad una domanda sulla scelta del proprio percorso lavorativo, ha commentato che se la propria professione si svolge con passione, allora può dare grandi soddisfazioni, “come lo è nel mio caso perché amo il mio lavoro e ritengo sia il più bello al mondo”. Insomma, sollecitato da tanti quesiti, il giornalista ha poi ricordato l’importanza dello sfogliare e leggere un libro, per poter scrivere bene. “Leggere è come mettere un soldino nel salvadanaio, è un investimento spendibile nel futuro: arricchisce”. Un appello che già nei mesi scorsi era stato accolto dalla Scuola, partecipando alla Giornata del Libro, con attività didattiche e schede interattive. L'incontro è stata anche un'occasione per un visiting virtuale nella nostra Scuola Primaria da parte del Dirigente Scolastico Silvio Ferrara, rimasto positivamente impressionato dalle domande intelligenti e dalla competenza comunicativa dei ragazzi. Ecco i partecipanti.

