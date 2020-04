Brindisi, contagio nel laboratorio analisi del Perrino: via allo screening per operatori sanitari

Nessun decesso e undici nuovi contagiati nel Brindisino, secondo i dati del bollettino epidemiologico regionale relativo al Covid-19 con un numero di casi che si attesta a 257 per la provincia messapica.

Non è noto se in questo numero figuri anche una impiegata addetta alla segreteria del laboratorio analisi dell’ospedale Perrino risultata positiva al Corona virus. Nonostante il fatto comporti l’adozione di tutta la profilassi del caso (messa in quarantena della persona interessata e verifiche a cascata su quanti potrebbero aver interagito con quest’ultima), il caso non paralizzerà l’attività del laboratorio d’analisi. L’impiegata addetta alla segreteria lavorava in un altro ambiente - che è stato già sanificato - rispetto al laboratorio d’analisi e quindi non ci sarà nessuno stop alle attività, come al contrario era accaduto nei giorni scorsi per i reparti di Pneumologia e Chirurgia.

A confermarlo in una nota ufficiale è anche l’Asl che spiega: «Prosegue l’attività di esecuzione dei tamponi al personale dell’ospedale Perrino di Brindisi, con priorità per quello impiegato nei reparti di Pneumologia e di Chirurgia Generale. Da domani (oggi ndr) l’analisi verrà eseguita nel laboratorio del Di Summa di Brindisi: ciò consentirà di avere risultati in tempi molto più rapidi. La direzione strategica sta inoltre perfezionando con i medici competenti un protocollo completo di screening periodico per tutto il personale ospedaliero, del Dipartimento di Prevenzione e operatori del Servizio 118».

«Le attività del laboratorio di analisi del Perrino - ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Pasqualone, dopo la notizia del contagio di un’impiegata della segreteria - proseguono regolarmente. La dipendente lavora in un piano diverso rispetto a quello del laboratorio e non ha avuto nessun contatto con il personale addetto alle analisi».

Gli accertamenti del caso sono quindi in corso cercando di accelerare in particolare quelli per il personale di Pneumologia e di Chirurgia Generale.

L’obiettivo è quello di rendere operativo quanto prima il reparto di Pneumologia, reparto fondamentale nel fronteggiare l’epidemia, mentre le attività di Chirurgia saranno concentrate su Francavilla Fontana.

Dato di particolare rilievo - anche dopo il pressing quotidiano delle associazioni sindacali - è l’avvio dello screening per tutto il personale sanitario. Un monitoraggio non estemporaneo ma che per protocollo dovrebbe diventare uno screening periodico per tutto il personale ospedaliero, del Dipartimento di Prevenzione e operatori del Servizio 118.