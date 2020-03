Brindisi, rifiutano la fila nel market e minacciano agenti: 3 denunciati (2 donne)

Delle misure di contenimento non ne volevano sapere e anche quando è arrivata la Polizia due donne non hanno esitato a inveire contro gli agenti spalleggiati dal compagno di una delle due. E' accaduto questa mattina a Brindisi, all'ingresso del supermercato “Eurospin” al Brin Park.

Qui si sono presentate due donne, una 50enne e una 21enne (quest'ultima con una bimba di 3 anni). Le due volevano entrate nell'esercizio commerciale senza voler fare la fila tant'è che sono state fermate dalla guardia giurata che regolamentava i flussi quale misura di contrasto al contagio del COVID 19.

Le due donne non ne volevano sapere di aspettare l'uscita di un cliente prima di poter entrare, affermando che avrebbero fatto quello che volevano. A quel punto la guarda giurata, vista la reazione delle due donne, chiedeva l'intervento di una Volante che passava in quel momento. I poliziotti invitavano le donne a rispettare il turno ma, non appena allontanatisi con l'auto, la guardia giurata è stata costretta a richiamare la Polizia perchè le due si erano infilate all'interno.

Individuate all’interno del negozio le due donne venivano fatte uscire e si procedeva alla loro identificazione e alla relativa denuncia. A quel punto è intervenuto un giovane di 23 anni, compagno della donna più giovane, che si è avvicinato agli agli agenti, ingiuriandoli e minacciandoli di morte. I poliziotti lo hanno bloccato per accompagnarlo in questura quando è intervenuta la madre, la 50enne, frapponendosi tra l ragazzo e i poliziotti favorendo la fuga del 23enne

L’uomo, inutilmente cercato, è stato denunciato per minaccia grave a pubblico ufficiale, oltraggio e resistenza; la madre, P.R, per oltraggio e resistenza nonché - insieme alla ragazza - anche per violazione del dpcm che fissa le norme di contenimento.