Brindisi, turbativa d'asta nella vendita di beni all'asta: due ai domiciliari

BRINDISI - Turbativa d'asta: con questa accusa i finanzieri di Brindisi hanno arrestato, sottoponendoli al regime degli arresti domiciliari, due soggetti di Brindisi nei cui confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale brindisino.

Le indagini svolte dalla Compagnia di Fasano hanno consentito di appurare l’esistenza di un sodalizio di persone che, in concorso tra di loro ed attraverso un articolato interposizioni di prestanome e di una società artatamente costituita, turbavano più volte una gara indetta nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare.

Le indagini, in particolare, hanno accertato che la condotta posta in essere con mezzi fraudolenti consisteva nel far aggiudicare a soggetti conniventi la gara per la vendita dei beni posti all’asta, attraverso la presentazione di offerte fuori mercato, tali da dissuadere eventuali terzi interessati.

All’aggiudicazione a valori elevati, seguiva l’omesso versamento della somma a saldo del prezzo fino a produrre la decadenza dell’aggiudicatario e, quindi, la proroga dei tempi della procedura esecutiva e la permanenza del possesso del patrimonio nella disponibilità del debitore.