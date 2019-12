Francavilla, rubano Iphone per fare regalo di Natale: denunciata intera famiglia

BRINDISI - L’Iphone, invece di comprarlo, hanno scelto di rubarlo. Quello che padre, madre e figlia non potevano immaginare è che il grande fratello avrebbe immortalato il furto e quei filmati, acquisiti dai carabinieri, gli avrebbero comportato una denuncia in stato di libertà alla magistratura per furto aggravato in concorso.

Il fatto è successo a Francavilla Fontana. A formalizzare la denuncia a carico dell’intero nucleo familiare – il padre ha 49 anni, la madre 48, la figlia è 14enne – sono stati i carabinieri della stazione della città degli Imperiali. I tre – hanno scritto gli investigatori dell’Arma – all’interno di un negozio di abbigliamento sito nel centro di Francavilla, si sono impossessati di un Apple Iphone, “riposto temporaneamente fuori dalla sfera del controllo della vittima”. Dopo che si sono impossessati dello smartphone i tre improvvisati ladri se lo sono portati a casa. Quando la proprietaria dell’Iphone si è resa conto di essere stata derubata si è recata alla caserma dei carabinieri e ha sporto denuncia. Messa a verbale la querela, i militari dell’Arma si sono subito messi al lavoro. La prima cosa che gli investigatori hanno fatto è stato acquisire le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del negozio al cui interno era stato compiuto il furto. Identificati gli autori del colpo, i militi si sono recati a casa della famiglia francavillese e hanno eseguito una perquisizione che ha portato al ritrovamento dell’Iphone che era stata rubato.