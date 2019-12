Scontro auto nel Brindisino, donna rimane incastrata fra le lamiere: due feriti

Incidente nella mattinata di oggi, nel Brindisino, sulla provinciale fra Ostuni e Carovigno: due auto si sono scontrate ed entrambi i conducenti sono stati condotti in ospedale. Si tratta di una donna e di un uomo, che sono stati trovati in contrada Santa Caterina, alle porte di Ostuni, in un ammasso di lamiere: la donna era talmente incastrata nella sua Lancia Y che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'auto. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'impatto.