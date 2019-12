Ceglie, voucher truffa: agente viaggi fugge con i soldi dei clienti

Ha raccolto i soldi dei clienti e ha consegnato loro voucher che erano… carta straccia. Al momento si sono perse le tracce del titolare di un’agenzia di viaggi di Ceglie: c’è chi dice che sia fuggito all’estero, forse in Germania. Intanto, in città si inizia a fare la conta delle vittime.

I truffati dal titolare dell’agenzia di viaggi, che aveva la sua sede in piano centro e che da qualche giorno ha chiuso da un momento all’altro, sarebbero tanti. Di certo c’è una coppia di cegliesi che in quella agenzia ha prenotato (e pagato) un viaggio ad Amsterdam. Giunti in Olanda, padre, madre e i due figlioletti si sono trovati davanti all’amara sorpresa: nell’albergo dove avrebbero dovuto alloggiare non c’era alcuna prenotazione a nome loro. Hanno provato a mettersi in contatto con l’agente di viaggio, ma non ci sono riusciti. Alla fine hanno dovuto trovare – e pagarsi – un’altra sistemazione.

È andata decisamente peggio ad una comitiva di giovani cegliesi che, nella stessa agenzia di viaggio, aveva prenotato il volo per Cuba. I dieci ragazzi avevano saldato sino all’ultimo centesimo il conto del viaggio, ma i biglietti aerei non li hanno ricevuti. Quando hanno visto che la data fissata per la loro partenza si avvicinava e i biglietti ancora non venivano recapitati hanno iniziato a fare pressing sull’agente di viaggio, che alla fine si è volatilizzato con i soldi – parliamo di oltre 10mila euro – e senza consegnare ai clienti i biglietti aerei. I dieci ragazzi sono rimasti a Ceglie. Di certo c’è che la società titolare del marchio di cui fruiva l’agenzia di viaggi cegliese con una nota del 27 novembre scorso ha preso «nettamente le distanze dall’attività svolta negli ultimi mesi dal punto di vendita di Ceglie». La decisione della società è arrivata «a fronte delle segnalazioni di alcuni clienti insoddisfatti». Il network veneto delle vacanze ha voluto mettere le mani avanti, come si suol dire: «Tutti i clienti del punto vendita sono invitati a segnalare i disservizi alle autorità competenti e adire nei confronti della società di Ceglie le vie legali».