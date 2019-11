Savelletri,sequestrata una porzione del porto: un arresto e 11 indagati

BRINDISI - I finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno sottoposto a sequestro una porzione del Demanio marittimo del porto di Savelletri. Sono scattate le denunce per undici persone, una delle quali finita in carcere per tentata estorsione.

Le indagini hanno appurato l'occupazione abusiva del "Braccio di Levante" del Porto di Savelletri di Fasano. Gli indagati, tutti proprietari di imbarcazioni, avevano assunto dal 2015 il controllo del braccio portuale di recente realizzazione, gestendolo, in assenza dei necessari titoli abilitativi, con forniture di servizi (energia elettrica, acqua, posizionamenti di corpi morti), riscossione delle quote di ormeggio e attivita' di guardiania.

Dal maggio 2018, la "gestione" dell'area era passata nelle mani di un pregiudicato 45enne fasanese che avvalendosi di altre 4 persone, incaricate sia della riscossione delle somme versate mensilmente dai proprietari delle imbarcazioni ormeggiate, sia della vigilanza del molo abusivamente occupato, pretendeva un canone mensile pari a circa 500 euro per ogni natante.

Gli investigatori hanno accertato che il 45enne aveva minacciato di appropriarsi dell'imbarcazione di uno degli indagati, se non gli avesse corrisposto 5.000 euro quale "canone annuale" previsto per la locazione del posto barca. Complessivamente sono 11 gli indagati per il reato di occupazione abusiva di uno spazio demaniale.