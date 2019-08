Mesagne: raid contro auto maresciallo dei cc, data alle fiamme sotto casa

Fiamme a Mesagne (Br), dove la scorsa notte è andata a fuoco la Fiat Punto di un maresciallo dei carabinieri, in sosta nella periferia del comune, vicino all’abitazione del militare. La visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza ha già permesso di accertare che il rogo è di origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato la vettura nella parte anteriore. Non si conoscono ancora le cause del gesto: il carabiniere vive a Mesagne ma lavora in un altro comune del Brindisino.