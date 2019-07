Ostuni, evita impatto con un'auto: ambulanza si ribalta, nessun ferito

OSTUNI - Un'ambulanza si è ribaltata su una fiancata, andando a finire su un'aiuola che separa la complanare dalla statale 16 vicino Ostuni. L'incidente è avvenuto in località lido Morelli: l'autista del 118 per evitare l'impatto con un'auto ha sterzato e il mezzo è stato sbalzato su un lato. quattro ragazzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ripercussioni sul traffico che va a rilento: la strada è stata bloccata per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.