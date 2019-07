Latiano, paziente clinica psichiatrica tenta suicidio: denunciati 4 operatori

I carabinieri di Latiano (Br) hanno denunciato quattro operatori di una comunità psichiatrica del luogo per abbandono di persona incapace. Qualche giorno fa una donna, in cura nella struttura, aveva tentato il suicidio ingerendo detersivo contenente una sostanza caustica. Gli accertamenti hanno evidenziato che i quattro denunciati, tutti in turno nel giorno del gesto estremo, non hanno adottato le cautele necessarie a preservare l'incolumità della paziente, in quanto il detersivo non era adeguatamente custodito e la donna non era stata sorvegliata.