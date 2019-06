Stop ambulanti in spiaggia: arrivano soldi promessi da Salvini

Il Prefetto Umberto Guidato ha proceduto alla firma dei protocolli d’intesa rispettivamente con il Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti ed il Commissario Straordinario di Ostuni Rosa Maria Padovano, finalizzati ad interventi di sicurezza urbana per l’estate 2019.

Entrambi i progetti si inseriscono nella cornice voluta dal Ministro dell’Interno che con recente decreto ha destinato le risorse ministeriali derivanti dal Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti per i Comuni litoranei.



Per la realizzazione dei progetti, i due Comuni beneficiari riceveranno il contributo di 42.000 ognuno dal Ministero dell’Interno-Dipartimento di Pubblica sicurezza, da utilizzare per sostenere i costi per assumere personale di polizia locale a tempo determinato, apparecchiature e mettere in campo attività di sensibilizzazione e comunicazione volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

Entrambi i progetti sono stati preventivamente esaminati e valutati favorevolmente dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell’Interno.

Appare strano che anche gli altri Comuni brindisini che hanno una fascia costiera come San Pietro Vernotico e Torchiarolo - oltre alla città capoluogo - per ora non vengano citati riguardo i finanziamenti.