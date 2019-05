Brindisi, stalker seriale perseguita la ex: finisce in cella

Personale della Sezione Volanti ha arrestato il brindisino A.A., di anni 48, , responsabile di stalking nei confronti dell’ex compagna. Già nell’anno 2016 all’uomo era stata applicata la misura coercitiva personale del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’ex compagna, con divieto di comunicare con la stessa anche in forma scritta, a mezzo telefono o rete internet, ma tale misura non ha limitato il malsano comportamento dell’uomo, difatti, nel corso degli anni aveva ripetutamente violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna imposto dal magistrato a tutela della donna. A.A. non solo aveva reiteratamente cercato di contattare telefonicamente la parte offesa, ma dalla vicina abitazione, affacciato alla finestra, aveva sovente indirizzato frasi offensive verso la stessa, costringendola a sporgere ulteriori denunce per stalking.

Il divieto di avvicinamento è stato ritenuto insufficiente per impedire all'uomo di stare alla larga dalla vittima, pertanto il mese scorso la magistratura aveva ritenuto opportuno aggravare la misura del divieto di avvicinamento, sottoponendo l’uomo al regime degli arresti domiciliari.

Anche questa barriera, però, è stata oltrepassata più volte; il soggetto, sempre dalla propria abitazione, ha continuato ad inveire nei confronti della ex compagna; la parte lesa ha sporto ulteriori denunce, di conseguenza la magistratura ha ulteriormente aggravato la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, disponendone la custodia cautelare in carcere.