Ceglie Messapica, evade dai domiciliari e insulta cc: arrestato

Un 28enne di Ceglie Messapica (Br) è stato arrestato in flagrante dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, Francesco Pio Morelli, era stato autorizzato ad andare a Brindisi per un controllo medico, attenendosi agli orari, percorrendo la strada più breve, senza soste intermedie. Invece l'uomo è andato accompagnato da due pregiudicati, durante il tragitto ha effettuato due soste non consentite ed è rientrato oltre l'orario prestabilito. Dichiarato in arresto, ha iniziato a spintonare i militari, pronunciando ingiurie nei loro confronti, minacce e intimidazioni. L'uomo era già stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari avevano trovato droga nell'auto, nascosta anche dietro la targa, e in casa.