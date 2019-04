Ponte festività, i vip nel Brindisino: ecco gli arrivi e i «ritrovi»

Dicono che a Ostuni arriverà - rigorosamente in incognito - nientemeno che Drew Barrymore in transito da La Peschiera di Capitolo dove sarebbe in vacanza per il lungo ponte Pasquale. La diva americana è solo l'ultima in ordine di tempo a puntare sul litorale brindisino per un relax top secret. Prima di lei, Francis Ford Coppola, Gerard Depardieu ma anche Ornella Muti o la spumeggiante Mara Venier. E sí, possiamo dirlo, il Salento è ufficialmente sold out in questi giorni di vacanza che scivolano dolcemente da oggi verso il 1 maggio. Stamattina grandi preparativi per il pranzo di Pasqua a Tenuta Moreno con prelibatezze dello chef: lunch esclusivo e già prenotato da 3 settimane da imprenditori professionisti e politici salentini.

Nella Tenuta amata da Claudia Gerini (qui anni fa l'attrice visse le prime vacanze con l'ex compagno Federico Zampaglione da cui ha avuto la seconda figlia Linda) il verde è curatissimo e gli assetti di luce fra piscine, idromassaggio sono scenografici, quasi ipnotici. Senza contare che qui la privacy blindata è garantita dalla proprietà che sull'identità della guest star di turno non apre mai bocca. Pranzo di Pasqua molto gettonato anche al Monte Sarago di Ostuni - scintillante terrazza affacciata sulle bellezze mozzafiato della Città bianca - dove è in vacanza la giornalista brindisina Monica Setta con la famiglia. Pasquetta doverosamente "in" invece al Tito Schipa di Gabriele Menotti Lippolis frequentato da Antonia e Annarita dell'atte, Loredana Lecciso e Annalisa Chirico, altra giornalista in ascesa nel panorama della tv italiana. Brunch pasquale nella terrazza suggestiva tutta bianca con pietanze preparate dalla brava mamma di Gabriele, ottima nonna (della piccola Ludovica) e cuoca perfetta. E se Albano e Lory restano in casa a Cellino nelle Tenute Carrisi facendo spiritosamente people vip watching quali incontri potreste fare voi andando in giro per il Salento in questi due giorni di festa? Ve lo diciamo noi. Seguiteci!

Emanuele Filiberto a Brindisi - Adora la Puglia, l'ha girata in lungo e in largo soffermandosi piacevolmente sull'alto Salento. "È una terra di passioni autentiche perciò mi piace e ci vengo sempre con immensa gioia" confessa il principe Emanuele Filiberto di Savoia a La Gazzetta del mezzogiorno. E il principe, amico personale da anni del plenipotenziario di Telenorba Antonio Azzalini, inizialmente dato in arrivo a Locorotondo, potrebbe sbarcare a Brindisi proprio nel long week end di Pasqua. Insieme a Emanuele Filiberto sono attesi a Ostuni, volti noti dello show biz che vanno da Paola Barale (già proprietaria di una magione in Puglia con l'ex marito Raz Degan) a Fulvio e Caterina Collovati. Lui, il campione del mondo oggi commentatore di calcio su Rai 2 e lei, bravissima conduttrice tv stanno decidendo di fare un lussuoso passaggio nella magnifica Ostuni mettendo in agenda gite a Castellana Grotte e a Trani. "La Puglia è una regione meravigliosa dove ci si rilassa sempre" commenta Caterina Collovati. La bella giornalista, reduce dal successo nel salotto di canale 5, non disdegna infatti momenti di assoluto relax da trascorrere con il Campionissimo.

Rosamarina al top - Riaprono le ville di Rosamarina, professionisti brindisini e volti noti sono arrivati già venerdì santo per allestire le case in vista della colazione di Pasqua o pasquetta. Da Roma sono scesi il manager Giorgio Altamura con la moglie architetto Isabella Ciriaci (suo fratello Nicola è il parlamentare di Ceglie messapica) e le due figlie. Ludovica la primogenita si è brillantemente laureata in legge alla Luiss pochi giorni fa e giovedì scorso ha festeggiato nella sua elegantissima casa di Palazzo Doria Pamphili in pieno centro a Roma insieme ad un gruppo selezionato di amici fra cui spiccava Andrea Leonetti di Vagno figlio di Gigi top. Manager barese della Bnl nonché animatore dei salotti bene DI Rosamarina. Per Ludovica 300 rose. Rosse ed un dinner a base di sushi & champagne apprezzatissimo dai rampolli della Roma che conta fra cui si segnala Andrea Zappacosta figlio del facoltosissimo avvocato romano che fu fondatore con il fratello Luca del movimento politico Azzurra libertà. Fra il verde ed il mare del villaggio si vedranno anche Serena Autieri e famiglia o la conduttrice tv di Telenorba Daniela Mazzacane che viene qui accompagnata dalla famiglia. Fra i volti noti Marica Morelli bellissima giornalista TV e il mezzo Busto del tg2 Francesco Giorgino.