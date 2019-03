San Donaci, droga e pregiudicati: chiuso circolo per un mese

I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno posto i sigilli al circolo ricreativo denominato “ASD Club Le Masse”, in via Solferino, dopo un’ordinanza emessa dal Questore di Brindisi per la durata di 30 giorni. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni del reparto operante che ha eseguito numerosi controlli nel locale, dai quali sono emersi chiaramente assidue frequentazioni da parte di pregiudicati e persone aventi pregiudizi attinenti il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un anno fa i militari arrestarono all’interno del circolo privato, di Alessandro Braccio, 34enne (presidente pro tempore del circolo) poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente suddivisa in dosi (13 dosi di cocaina e 5 dosi di hashish), parte delle stesse nascoste nel bagno del circolo, nonché materiale idoneo al confezionamento rinvenuto dietro al banco mescita. Sia il presidente pro-tempere che l'effettivo gestore Antonio Clemente, 36enne, hanno precedenti per detenzione e vendita di stupefacenti. Stessa situazione per molti abituali frequentatori del circolo, ritenuto luogo per la consumazione di attività illecite, abituale ritrovo di pregiudicati, nonché luogo di contatto tra spacciatori e tossicodipendenti finalizzato alla successiva cessione dello stupefacente, quindi costituente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.