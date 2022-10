Tentata rapina a portavalori: riaperto tratto autostradale tra Canosa e Cerignola, 2 veicoli dati alle fiamme, colpo fallito

Intorno alle 7.30 di questa mattina si è verificata una tentata rapina a un portavalori all'altezza del km 609,8. Per questo motivo sulla A14 Bologna-Taranto era stato chiuso, ora riaperto, il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni. Sull’autostrada A16 Napoli-Canosa era stato chiuso il tratto tra Cerignola ovest ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa. Per coprire la fuga, sulla A14 i rapinatori avevano dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud, ma i roghi ora sono stati spenti.

Sicuritalia IVRI ha confermato che nessun valore è stato asportato. Il mezzo blindato è stato inseguito e costretto all’arresto sotto una scarica di colpi di arma da fuoco, e ulteriormente assalito da numerosi colpi una volta fermatosi. Le Guardie Giurate Particolari Sicuritalia IVRI sono rimaste illese, l’autista del mezzo ha riportato solo lievi escoriazioni al volto causate da schegge di vetro.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 3:00 ALLE 8:00 DI VENERDI' 28 OTTOBRE

-sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A16 Napoli-Canosa e Canosa, verso Bari.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Canosa, per proseguire verso Bari;

-sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Canosa sulla A14, per proseguire verso Bari.

DALLE 5:00 ALLE 9:00 DI VENERDI' 28 OTTOBRE

-sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l'allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara. Inoltre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A16, per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;

verso A16/Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano e sulla SP143 dell'Ofanto in direzione di Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.