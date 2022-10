Barletta: «La zona industriale versa nel degrado»

BARLETTA - «Via Strasburgo e via dell’Unione Europea, nella zona industriale di via Trani: una situazione intollerabile. Cattiva manutenzione delle strade, erbacce, sporcizia, detriti vari». Così intervengono i consiglieri comunali del Partito democratico con una nota sottoscritta da Rosa Cascella, Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo e Filippo Caracciolo. «Questa è la situazione - fanno notare - di cui sono chiara e inequivocabile testimonianza le numerose fotografie che ci provengono da amici e conoscenti che lavorano in quelle strade. Gli imprenditori della zona si lamentano, e giustamente, dello stato di degrado di una area strategica per la città, in quanto in quella zona hanno le proprie sedi e numerosi opifici cittadini». Secondo i consiglieri del Pd: «Siamo arrivati a un grado di abbandono tale che le poche aree di quelle vie prive di erbacce e di rifiuti sono le zone in cui gli operai delle aziende hanno provveduto autonomamentealla pulizia della via».

«Una quota, e importante, di responsabilità in questa triste vicenda - sostiene il gruppo consiliare Pd - è a carico di alcuni cittadini che, vanificando i comportamenti virtuosi della maggioranza della popolazione in termini di raccolta differenziata e rispetto dell’ambiente, di proposito si recano in questa parte della città a scaricare rifiuti, persino divani in brandelli».

«Tuttavia - fa notare il gruppo Pd - non possiamo non riconoscere, anche, una assenza della amministrazione e della municipalizzata dei rifiuti. Non possiamo non chiedere alla amministrazione e alla Barsa di intervenire quanto prima».

«Le segnalazioni che ci sono pervenute dagli imprenditori delle due vie citate - spiegano, inoltre, i consiglieri del Pd - sono un campanello di allarme per l’intero territorio. È infatti un problema che riguarda tutte le periferie: tutte le vie di accesso che conducono alla città sono in una situazione di degrado più o meno vistoso».

La conclusione: «Occorre dunque offrire i servizi indispensabili in termini di raccolta dei rifiuti e di manutenzione delle aree di periferia e nelle principali vie di accesso. E in linea generale ripristinare quanto prima uno stato dei luoghi dignitoso, come meritano le nostre attività industriali e artigianali, delle parti della città che producono lavoro e ricchezza e hanno pari diritto a pulizia, dignità e decoro».

A proposito di zone, industriale e merceologica, su via Foggia proseguono i lavori per la messa in opera del nuovo asfalto. Intervento durato dalle 22 di venerdì scorso sino al mattino successivo sino al completamento. Addirittura a presenziare ai lavori è intervenuto il sindaco Mino Cannito, unitamente a tecnici e responsabili dell’opera. Conclusi i lavori su via Foggia, le opere di bitumazione saranno effettuate in via Trani, nel tratto da via Turi a ingresso rampa cavalcaferrovia, compresi 30 metri di rampa.