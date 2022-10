Trani, adescano anziano fuori da un bar e in 3 si trasferiscono a casa sua: allontanati

TRANI - Un anziano di 75 anni è stato adescato, e solo grazie all'aiuto della polizia è stato riaffidato ai familiari. Le indagini sono scattate quando i figli dell'uomo hanno presentato una denuncia in Procura riferendo che da alcuni giorni tre persone si erano sistemate a casa del padre impedendo loro qualsiasi comunicazione. L'anziano era stato adescato da una donna che aveva carpito la possibilità di approfittare della sua fragilità emotiva. Era riuscita a entrare nell'abitazione, e in breve tempo si erano poi trasferiti il compagno e il figlio. L'intervento degli agenti ha fatto in modo che i tre si allontanassero dalla vita dell'anziano, riaffidato alle cure della famiglia.