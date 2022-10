A Trani «Una stanza tutta per sé» contro la violenza femminile

TRANI - È stata inaugurata questa mattina, nella caserma dei Carabinieri di corso Matteo Renato Imbriani, «Una stanza tutta per sé», contro la violenza femminile. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al Soroptimist International Club di Bari in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri della BAT.

Si tratta di un'aula per le audizioni dove le vittime di violenza potranno contare su uno spazio riservato per denunciare il loro vissuto. La stanza è stata realizzata nell’ambito del Protocollo d’intesa «Una stanza tutta per sé», che ha preso il nome da un famoso saggio della scrittrice inglese Virginia Woolf. «Appositi locali - è stato spiegato - quale strumento di sostegno per donne vittime di violenza nei difficilissimi momenti in cui devono, rivivendone il trauma, denunciare l’episodio». «Una stanza pensata per comunicare serenità e facilitare l’audizione nel difficile percorso di liberazione - è stato detto - un ambiente protetto per assicurare alle donne vittime di violenza riservatezza e protezione nel complicato e sofferto momento della denuncia».

La prima «Stanza tutta per sé» fu realizzata dal Soroptmist International a Torino nel 2014, presso la Caserma dei Carabinieri di Torino Mirafiori: oggi sono oltre 190 (oltre 150 presso i Comandi dell’Arma dei Carabinieri) le stanze realizzate in tutta Italia, grazie al determinante sostegno economico dei vari Club del Soroptimist d’Italia.