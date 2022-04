Andria, 83enne trovata morta in casa, scoppiato anche incendio nell'abitazione: si indaga

ANDRIA - Tragedia questa mattina in viale Istria ad Andria. Una donna di 83 anni è stata trovata priva di vita all'interno della propria abitazione, probabilmente a seguito di un incendio scoppiato nell'immobile situato di fronte all'ingresso dell'ospedale Bonomo. L'allarme è scattato intorno alle 6.40, quando i vicini di casa hanno allertato i Vigili del fuoco. Immediato il loro intervento, assieme a Polizia, Carabinieri e personale del 118. I pompieri del comando provinciale di Barletta hanno domato le fiamme ma nulla hanno potuto per salvare la vita alla donna, trovata riversa sul pavimento e già morta prima dell'intervento dei soccorritori. Sembrerebbe che la 83enne vivesse da sola in casa. Indagini in corso sulle cause che hanno provocato il fuoco, e sulla sua connessione con la morte della donna.